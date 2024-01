O Guarani tem um novo camisa 10. A diretoria do time de Campinas acertou nesta terça-feira os últimos detalhes com o Botafogo pelo empréstimo do meia Chay para a temporada 2024. A expectativa é que o anúncio aconteça ainda nesta tarde e que o meia participe do treinamento com o elenco em Águas de Lindoia, onde o Guarani faz sua pré-temporada.