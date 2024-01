O Guarani continua com sua rotina de apresentações de reforços para a nova temporada. Nesta sexta-feira, foi a vez do volante Anderson Leite e do atacante Reinaldo darem a primeira entrevista com a camisa bugrina. A dupla unificou o discurso para destacar a importância do Paulistão, reforçando que o time não usará a competição apenas como preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro.