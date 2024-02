Um dos destaques da estreia vitoriosa do Santos no Campeonato Paulista ao dar a assistência para o gol de Otero - 1 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto -, o meia Giuliano não escondeu a alegria pela primeira aparição com a camisa santista e já previu evolução diante da Ponte Preta, na quinta-feira.