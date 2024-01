O volante Gabriel Menino acertou nesta sexta-feira a ampliação de seu contrato com o Palmeiras. Antes vinculado ao clube até o final de 2025, o jogador de 23 anos ganhou mais dois anos de compromisso com o clube alviverde e passa ter um novo vínculo, com vencimento apenas no fim de 2027. Uma dia antes, a diretoria renovou o contrato do zagueiro Murilo, também até 2027.