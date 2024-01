A morte da lenda do futebol Franz Beckenbauer, capitão da Alemanha campeã da Copa de 1974 e treinador da seleção alemã no Mundial de 1990, gerou repercussão em todo o mundo nesta segunda-feira. Grandes personalidades do futebol, como Lottar Matthäus e Lionel Messi, clubes e entidades deixaram suas homenagens ao bicampeão mundial.