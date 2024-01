A 10ª temporada da Fórmula E, categoria de carros elétricos, começa neste fim de semana. Apesar das presenças de Lucas di Grassi e Sergio Sette Câmara como representantes do Brasil no grid, o fã da categoria no País não deve esperar títulos e vitórias em 2024. Na primeira etapa do ano, 22 pilotos aceleram na Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, para uma das corridas que mais contagia o público local.