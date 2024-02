O Fluminense largou em busca do tricampeonato do Campeonato Carioca com um gosto amargo. Mesmo com escalação reserva e repleta de jovens da base, a equipe vencia o Volta Redonda no Raulino Oliveira por 1 a 0 até os minutos finais, quando cedeu a igualdade, por 1 a 1, em belo gol de MV de fora da área.