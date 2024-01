Após encerrar a sua terceira passagem pelo Santos de forma amigável com um acordo de rescisão contratual, a atacante Cristiane desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo e foi anunciada como reforço do Flamengo para a temporada 2024. O anúncio foi feito nas redes sociais com uma brincadeira com Gabigol, ídolo do time masculino, que havia comemorado a chegada da ex-santista ao clube rubro-negro.