Filipe Luís foi anunciado como o novo técnico do time sub-17 do Flamengo. O ex-lateral-esquerdo de 38 anos, que pendurou as chuteiras ao fim da última temporada, tinha o desejo de seguir a carreira de treinador e recentemente negou uma oferta de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ser o novo coordenador técnico da seleção brasileira.