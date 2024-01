Lionel Messi vive os seus últimos momentos como jogador de futebol, mas o legado do craque argentino tem tudo para ser mantido. Mateo, filho de oito anos do atacante, vem se destacando nas categorias de base do Inter Miami. No fim de semana, o adolescente marcou três gols em uma partida e chamou a atenção dos fãs do argentino nas redes sociais.