A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não para de passar por mudanças entre suas peças importantes. Neste segunda-feira, a entidade que administra a Fórmula 1 anunciou seu novo diretor esportivo, Tim Malyon, após a demissão de Steve Nielsen em dezembro - sai no fim de janeiro - e se surpreendeu com o pedido de saída do diretor técnico Tim Goss. Também oficializou que Niels Wittich continuará no cargo de diretor de prova.