Após o treino aberto com a presença maciça da torcida no Parque do São Jorge, o Corinthians apresentou, neste sábado, o zagueiro Félix Torres, que mostrou entusiasmo com o carinho dos torcedores e se colocou à disposição do técnico Mano Menezes para a estreia do Campeonato Paulista. O time alvinegro enfrenta o Guarani, neste domingo, às 18h, na Neo Química Arena. O colombiano deve entrar na vaga de Lucas Veríssimo, que foi poupado das atividades por causa de dores no joelho e pode virar desfalque para a partida.