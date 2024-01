Acertado com o Corinthians, o zagueiro equatoriano Félix Torres continua no México, treinando junto ao elenco do Santos Laguna, time com o qual a nova diretoria corintiana negocia para conseguir a liberação do atleta. A ideia de Augusto Melo, presidente do clube paulista, era anunciar o defensor no dia de sua posse, há uma semana, mas complicações impostas pelos dirigentes mexicanos impediram que isso fosse concretizado.