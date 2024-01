Após o Flamengo comunicar o falecimento de Adenir Silva, o seu Denir, vários jogadores usaram as redes sociais para homenagear o funcionários que decidiu 42 dos 75 anos vida no clube rubro-negro. O lateral Filipe Luís, que recentemente anunciou a sua aposentadoria do futebol, foi o primeiro jogador a lamentar a morte do massagista, que lutava contra um câncer no cérebro.