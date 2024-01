O Palmeiras ganhou um promissor reforço para a temporada nesta quinta-feira. O clube anunciou que Estêvão, craque da equipe que disputou a Copa São Paulo de Juniores, foi integrado ao elenco profissional e já trabalhou com o time do técnico Abel Ferreira. O jovem de 16 anos já havia trabalhado com o grupo e celebrou a nova oportunidade.