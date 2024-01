O medalhista olímpico Esquiva Falcão prepara seu retorno ao boxe profissional. Longe dos ringue desde 1º de julho do ano passado, quando perdeu para o alemão Vincenzo Gualtieri a disputa do título mundial dos pesos médios, versão Federação Internacional de Boxe, o capixaba de 34 anos assinou contrato com outro empresário e deverá fazer seu próximo combate em março ou abril.