Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, Endrick já tem seus primeiros passos na Europa definidos - irá se juntar ao Real Madrid no início da temporada 2024/2025 -, mas o atacante caminha para construir uma idolatria no País, que passa pela sua imagem junto aos torcedores. Convocado para defender a seleção no pré-olímpico, o jogador se comoveu com uma história de um engraxate no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, após breve encontro com o rapaz e doou R$ 1 mil a ele - equivalente a dez dias de seu trabalho nas ruas da cidade.