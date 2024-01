A contagem regressiva para a saída de Endrick começou. Se de um lado a torcida espera que demore para que o astro do Palmeiras embarque rumo ao Real Madrid, do outro, o atacante não está nada preocupado. Curtindo suas férias, o camisa 9 do atual campeão brasileiro está aproveitando para relaxar. Recentemente, foi filmado cantando sertanejo.