Na primeira partida diante de sua torcida na temporada 2024, o Barcelona foi surpreendido neste sábado, pelo Villarreal, que venceu o confronto por 5 a 3, pelo Campeonato Espanhol, e aumentou o clima de tensão que cerca o clube. O resultado afastou o time catalão do vice-líder Girona. Em terceiro lugar, com 44 pontos, a equipe de Xavi Hernández tem oito de desvantagem para o segundo colocado. O líder isolado é o Real Madrid, com 54.