O Corinthians enfrenta um início de temporada turbulento, deixando a torcida apreensiva após três jogos disputados no Paulistão, com uma única vitória e duas derrotas seguidas, para Ituano e São Bernardo, respectivamente. A pressão sobre a equipe alvinegra atingiu um ponto crítico, com a figura do técnico Mano Menezes no epicentro das recentes polêmicas.