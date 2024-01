O técnico Thiago Carpini comandou um treino do São Paulo nesta terça-feira com ênfase nas finalizações. A primeira partida da equipe na temporada será no sábado, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Após um trabalho técnico em campo reduzido e um treino tático de 11 contra 11, Carpini trabalhou à exaustão os chutes no gol, ainda buscando seu ataque titular.