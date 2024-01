Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians até o mês passado, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) nesta quinta-feira após a nova gestão, encabeçada por Augusto Melo, afirmar que encontrou câmeras e microfones escondidos na sala da presidência no Parque São Jorge, sede social do clube, localizada na zona leste de São Paulo. O caso foi encaminhado para o 52º Distrito Policial. O ex-mandatário corintiano pede que uma investigação seja aberta por acreditar ter sido ele o alvo de espionagem.