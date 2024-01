A cirurgia no joelho direito no começo de setembro e os quatro meses de tratamento para cuidar da recuperação no local, foram um duro teste para o atacante Dudu. Resignado, ele vem cumprindo a rotina de fisioterapia e musculação para voltar aos gramados. Nesta terça-feira, o camisa sete esteve no clube para dar seguimento a sua rotina e falou sobre esse momento de superação.