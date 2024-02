A equipe italiana Ducati apresentou, nesta segunda-feira, as suas novas motos para brigar pelo título da temporada 2024 de MotoGP. O evento aconteceu em Madonna di Campiglio, uma estação de esqui localizada em Trento, na Itália. A cerimônia contou com a presença de Francesco Bagnaia, atual bicampeão, que busca o tricampeonato com a escuderia italiana.