Luka Doncic fez história na NBA ao anotar fantásticos 73 pontos na vitória do Dallas Mavericks sobre o Atlanta Hawks por 148 e 143 e se tornar o dono da quarta maior pontuação individual da história da liga, atrás apenas de Wilt Chamberlain, que tem duas das três melhores performances, com 100 e 78 pontos, e Kobe Bryant, com 81.