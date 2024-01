Favorito ao título do Aberto da Austrália, que seria o de número 11 de sua carreira, Novak Djokovic não teve uma estreia fácil e precisou de 4h para derrotar o croata Dino Prizmic, de apenas 18 anos, por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4, neste domingo, em Melbourne. O sérvio precisou usar toda a sua experiência e superar as dúvidas sobre sua condição física, após se recuperar de uma lesão no punho, para aumentar ainda mais a sua invencibilidade no torneio, que dura desde 2018.