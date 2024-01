Sem surpresas, Novak Djokovic despachou o "freguês" Taylor Fritz nesta terça-feira e avançou à semifinal do Aberto da Austrália. O tenista sérvio superou o americano por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6, 6/2 e 6/3. Na chave feminina, a americana Coco Gauff e a belarussa Aryna Sabalenka venceram seus jogos e vão reeditar, na semifinal, a decisão do último US Open.