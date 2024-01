Com fortes dores no punho direito, o sérvio Novak Djokovic conheceu a sua primeira derrota do ano ao ser superado, nesta quarta-feira, pelo australiano Alex De Minaur por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, em uma hora e 33 minutos de partida na abertura do confronto entre Austrália e Sérvia pelas quartas de final da competição. Esta foi a sua primeira derrota em quadra australiana desde 2018, num total de 43 jogos de invencibilidade.