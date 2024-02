Dono de dez títulos do Aberto da Austrália, Novak Djokovic chegou ao 32ª triunfo consecutivo no torneio de maneira arrasadora. O sérvio atropelou o francês Adrian Mannarino, número 19 do ranking da ATP, por 3 sets a 0, parciais de 6/0, 6/0 e 6/3, em 1h43 de partida, e chegou às quartas de final pela 14ª vez na carreira.