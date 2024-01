A última passagem de Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira, pelo Flamengo trouxe títulos, mas deixou rusgas. Nesta sexta-feira, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor do time rubro-negro rebateram uma fala do treinador sobre uma questão de datas de reapresentação do elenco para a disputa do Mundial de Clubes, no início de 2023.