Vitor Roque causou boa impressão em seus primeiros dias treinando e circulando pelas dependências do Barcelona. Ao ser apresentado oficialmente pelo clube, nesta sexta-feira, um dia depois de ter estreado no final da vitória por 2 a 1 sobre o Las Palmas, o atacante de 18 anos, ex-Athletico-PR, teve sua maturidade exaltada por Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, que conduziu a apresentação ao lado do diretor esportivo e ex-meia Deco, na ausência do presidente Joan Laporta.