De volta à elite do futebol paulista, a Ponte Preta largou na frente, mas acabou cedendo o empate para o Mirassol por 1 a 1, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela primeira rodada do Paulistão. Jeh abriu o placar, mas Gabriel deixou tudo igual, ambos os gols saíram no primeiro tempo.