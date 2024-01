Euforia e êxtase dominaram as emoções do australiano Alex De Minaur após a vitória sobre sérvio Novak Djokovic nesta quarta-feira, no confronto que abriu as quartas de final entre Sérvia e Austrália pela United Cup. Após bater o número um do mundo por 2 sets a 0, o australiano não segurou a emoção pelo resultado.