O meio-campista uruguaio De La Cruz foi apresentado oficialmente como reforço do Flamengo nesta sexta-feira. Apesar disso, já estava frequentando o Ninho do Urubu desde quarta, um dia marcante para ele, pois foi abrilhantado por um encontro com Zico, lenda do futebol brasileiro e ídolo máximo dos flamenguistas. Na coletiva de imprensa, o jogador de 26 anos disse que o contato com o "Galinho" foi inspirador.