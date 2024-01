Em um jogo de várias alternativas, o Manchester City conseguiu uma virada emocionante e derrotou o Newcastle por 3 a 2 neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Kevin de Bruyne, que entrou no segundo tempo, foi o nome do jogo. Entrou faltando 20 minutos, fez o gol de empate e deu a assistência para a virada no placar nos acréscimos.