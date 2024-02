David Terans é mais um reforço para o meio-campo do Fluminense. O clube carioca já havia acertado com Renato Augusto e Gabriel Pires para dividir as atenções com Paulo Henrique Ganso e agora anunciou o uruguaio que teve destaque no Athletico-PR. O novo camisa 80 celebrou o acerto, disse que será "um grande desafio", mas prometeu muita dedicação