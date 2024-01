A derrota para o Ituano, na quarta-feira, pela 2ª rodada do Paulistão, expôs o clima de desconfiança que toma conta dos bastidores do Corinthians. Claramente incomodado com o time que tem em mãos, o técnico Mano Menezes não poupou palavras e sinceridade na entrevista coletiva. Uma fala infeliz repercutiu no cenário do futebol nacional e chegou a gerar atrito com o Cuiabá, clube que terminou o Brasileirão de 2023 à frente do time paulista.