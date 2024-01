Cristiano Ronaldo comemorou em grande estilo o aniversário da mãe, Maria Dolores Aveiro, que completou 69 anos no último dia de 2023. O craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, contratou o cantor Luan Santana para fazer uma apresentação em sua festa particular em Portugal. Além disso, o português fez questão de esbanjar nos presentes.