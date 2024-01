Maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 10 títulos, o Corinthians encaminhou sua classificação para a segunda fase do torneio. Após estrear com goleada por 6 a 0, o time paulista foi econômico neste sábado e venceu o Bangu por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo 10, em Marília (SP).