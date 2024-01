O Corinthians não tem mais vínculo com o zagueiro Léo Santos e o atacante Jonathan Cafú, cujos contratos se encerraram no dia 31 de dezembro, domingo. Depois de algumas temporadas sendo emprestados a outros times, os dois jogadores não foram considerados para a reformulação do elenco, promovida pela nova diretoria junto ao técnico Mano Menezes, e, sem nenhum movimento em direção à renovação contratual, deixaram a equipe oficialmente.