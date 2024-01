Com a presença de Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, e clamor contra o racismo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira os 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, que serão disputados em jogo único entre os dias 21 e 28 de fevereiro. As atrações das rodadas iniciais são Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Fortaleza e o reforçado Bahia. O time de Mano Menezes vai até o interior do Paraná para enfrentar o Cianorte, de quem levou 3 a 0 na ida da edição de 2005. O Santos é o único dos grandes do País fora da competição por não conseguir vaga pelo Paulistão e, depois, com o fracasso no Brasileirão. Pela primeira vez na história a CBF aboliu classificação por seu ranking, o que prejudicou a equipe da Vila Belmiro.