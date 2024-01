Mesmo em baixa no Corinthians e sem ter marcado um gol nesta temporada, Yuri Alberto continuará no País, apesar da proposta do Wolverhampton, da Inglaterra, para empréstimo do atacante. A ideia inicial era de que o camisa 9 viajasse à Europa por empréstimo até o fim da temporada 2023/2024, com opção de compra fixada após este período. Os termos da negociação foram negados pelo clube alvinegro.