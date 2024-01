As férias acabaram e os times do futebol nacional começaram a se reapresentar. A história não é diferente para os principais clubes paulistas, que já iniciaram os trabalhos visando a temporada 2024. Enquanto a nova gestão do Corinthians reformula o elenco visando colocar o time novamente na primeira prateleira do País, o Santos passa por um processo semelhante, mas com o objetivo de não passar sustos na Série B do Campeonato Brasileiro e retornar à elite. O Palmeiras, por sua vez, faz contratações pontuais para dar mais opções a Abel Ferreira, enquanto o São Paulo terá de correr atrás de um treinador após a saída de Dorival Júnior.