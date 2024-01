Contratado ainda em dezembro do ano passado, sob a gestão de Duilio Monteiro Alves, o lateral-esquerdo Hugo foi oficializado como reforço do Corinthians nesta quinta-feira. De acordo com nota publicada pelo clube alvinegro, o jogador de 26 anos, que jogou a última temporada pelo Goiás, chegou sem custos e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2026, com 80% dos direitos econômicos cedidos ao Corinthians, além de multa rescisória de R$ 100 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 534,8 milhões) para o mercado internacional.