O Corinthians iniciou a temporada 2024 de maneira decepcionante. O time do Parque São Jorge até venceu o primeiro jogo do ano, contra o Guarani, mas depois amargou derrotas longe dos seus domínios para Ituano e São Bernardo, e afundou na crise ao perder para o São Paulo por 2 a 1, na terça-feira, na Neo Química Arena. Foi a primeira vitória do rival na casa corintiana desde a inauguração da arena, há dez anos. A diretoria alvinegra corre para reforçar o elenco e dar a Mano Menezes novas opções para reverter o momento ruim.