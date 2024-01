O Corinthians goleou o São Caetano por 4 a 0 nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, em seu último teste antes do início do Campeonato Paulista. O técnico Mano Menezes iniciou a atividade utilizando o esquema 4-4-2 e deu indícios sobre o time que deve iniciar a disputa do Estadual.