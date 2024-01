Depois da reapresentação no domingo, dia de exames e testes físicos, os jogadores do Corinthians voltaram ao CT Joaquim Grava nesta segunda-feira para realizar o primeiro trabalho técnico e tático do ano sob o comando do técnico Mano Menezes. As únicas ausências foram do goleiro Matheus Donelli, do meia Guilherme Biro e do atacante Giovane, trio que viajou para a Venezuela, onde defenderão a seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, a partir do dia 23 de janeiro, por uma vaga nos Jogos de Paris-2024.