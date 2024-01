A conturbada saída de Lucas Veríssimo continua causando desentendimento entre Corinthians e jogador, que voltaram a trocar acusações nesta terça-feira. O defensor teve a compra anunciada pelo presidente Augusto Melo no começo do mês, foi inscrito no Paulistão, mas não assinou o novo contrato e optou por proposta do Catar. Mas jogou a culpa ao clube, dizendo jamais ter recebido o documento.