O Corinthians espera o zagueiro equatoriano Félix Torres nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, após resolver empecilhos que faziam o Santos Laguna, do México, resistir em liberá-lo. A confirmação da chegada de Torres foi feita por Rubão, diretor de futebol corintiano, antes da apresentação do lateral-esquerdo Diego Palácios, nesta quarta, no CT Joaquim Grava. "A novela acabou. Ele chega amanhã", disse o dirigente, que também negou as notícias de que o clube estaria tentando contratar o volante Erick, do Athletico-PR.