O zagueiro Lucas Veríssimo, que estava em processo de ser adquirido de maneira definitiva pelo Corinthians, aceitou uma proposta milionária do Al-Duhail, do Catar, e não joga mais pelo clube do Parque São Jorge, que confirmou a saída do defensor após alegar que ele havia desfalcado a equipe durante o treino aberto para a torcida neste sábado por causa de dores no joelho.